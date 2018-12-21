Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Будущее Азербайджана зависит от уровня знаний молодежи и ее умения приобщиться к современным инновативным технологиям (версия 2)

21 декабря 2018 17:41 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:44)

БАКУ /Trend/ - Будущее Азербайджана зависит именно от уровня знаний молодежи и ее умения приобщиться к современным инновативным технологиям.

Об этом говорится в поздравительном письме Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, адресованном участникам II съезда азербайджанских студентов.

Поздравительное письмо на съезде зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева.

"Уважаемые делегаты съезда!

Дорогие студенты!

Сердечно приветствую вас – делегатов II съезда азербайджанских студентов, передаю в вашем лице всей студенческой молодежи нашей страны свои самые добрые пожелания и желаю работе съезда успехов.

Знаменательно, что ваше сегодняшнее высшее собрание совпало с «Годом Азербайджанской Демократической Республики». В период Демократической Республики в нашей стране началось обучение на родном языке, был создан первый университет и заложена основа направления азербайджанской молодежи на учебу за рубеж, эта традиция была продолжена общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым. Азербайджанская молодежь, именно по инициативе великого лидера, получив образование в ведущих учебных заведениях бывшего Советского Союза, усердно трудилась в различных сферах жизни общества во имя прогресса нашей родины.

В независимом Азербайджане предприняты важные шаги в области формирования национального образования, был принят ряд государственных программ, связанных с развитием и образованием молодежи. Надеюсь, что данные программы, будут успешно претворены в жизнь, наши юноши и девушки, освоив новейшие знания и технологии, своей заслуживающей одобрения деятельностью в общественно-политической, экономической и культурной жизни внесут вклад в прогресс нашей страны как высокоподготовленные кадры.

Дорогая молодежь!

Вы живете в прекрасной, процветающей стране. Все мы от души радуемся вашим успехам. Ваше формирование как патриотической молодежи, обладающей богатыми знаниями и глубокой нравственностью, приумножает нашу уверенность в будущем, переполняет наши сердца чувством гордости. Мы гордимся вами.

Будущее Азербайджана зависит именно от уровня ваших знаний и умения приобщиться к современным инновативным технологиям. Уверена, что вы с честью оправдаете доверие нашего государства и народа", - говорится в поздравительном письме.

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