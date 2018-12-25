Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитализацию "Азерэнержи"

25 декабря 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по совершенствованию энергетической системы и улучшению снабжения электроэнергией.

Согласно распоряжению, в целях совершенствования энергетической системы, улучшения снабжения населения и экономики электроэнергией, в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных в Программе по реабилитации, совместно подготовленной министерством энергетики и ОАО "Азерэнержи", из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для увеличения уставного капитала ОАО "Азерэнержи" будет выделено 40 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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