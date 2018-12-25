Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-российские отношения очень насыщены и являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российские отношения очень насыщены и являются хорошим примером, как должны строить отношения соседи.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава государства отметил, что в этом году российско-азербайджанские отношения развивались очень стремительно.

"Наши отношения в принципе характеризуются очень динамичным развитием, стабильностью, предсказуемостью. Мы - добрые соседи и надежные друзья. Это было доказано не раз, и этот высокий уровень доверия, в первую очередь, и политического взаимодействия способствует осуществлению многих проектов. Вы правильно отметили, с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы встречались 6 раз, в том числе и в рамках моего официального визита в Россию, и его визита в Азербайджан, а также на международных мероприятиях. Каждая из этих встреч давала результат. Мы очень серьезно подошли к вопросу увеличения товарооборота, были выработаны дорожные карты по развитию разных направлений взаимодействия. Я рад, что сегодня как азербайджанские инвесторы, так и российские инвестируют в экономики наших стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что создаются очень льготные условия для увеличения товарооборота, для создания совместных производств.

"Российские банки в большом объеме, на сотни миллионов долларов финансируют важные индустриальные проекты в Азербайджане. Это показатель наших отношений и также показатель того, что Азербайджан является именно той страной, где банки не боятся потерять деньги. Мы всегда отвечаем за все свои обязательства. Мы определили планы на 2019 год. Буквально недавно в Москве состоялось очередное заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии. Также в этом году в присутствии президентов России и Азербайджана в Баку состоялся российско-азербайджанский межрегиональный форум. То есть, это тоже важное направление нашего сотрудничества - активное взаимодействие с российскими регионами и выстраивание торгово-экономических отношений с ними. Я думаю, что серьезный толчок двусторонней торговле дадут наши совместные транспортные инициативы", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проект «Север-Юг» уже реализуется.

"Только в этом году мы видим десятикратный рост транзита через Азербайджан из России и в Россию, в том числе и наши грузоотправители активно пользуются этой транспортной артерией. То есть, мы комплексно подходим к нашим отношениям. Фундамент – это наша историческая дружба. На этом фундаменте мы построили очень серьезную базу политических отношений и имеем четкое понимание по развитию торгово-экономических, транспортных, энергетических отношений, конечно же, отношений в гуманитарной сфере. Я должен сказать, что россияне занимают первое место по количеству туристов в Азербайджан", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом году более 800 тысяч россиян посещают Азербайджан и чувствуют себя очень комфортно, как дома.

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