В Баку презентована книга «Стабильность и политика во имя благополучия» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Международном пресс-центре в Баку состоялась презентация книги профессора Исахана Велиева «Стабильность и политика во имя благополучия», сообщает в среду Trend.

В презентации книги приняли участие депутаты, представители интеллигенции и общественности.

Книга состоит из восьми глав, научным редактором является помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам профессор Али Гасанов.

Выступивший на мероприятии депутат парламента Хикмет Бабаоглу отметил, что книга посвящена успешному и славному пути развития республики.

«В издании отражены создание современного Азербайджана, процессы, происходившие в стране с момента создания АДР до настоящего времени, меры, принятые для достижения стабильности в Азербайджане после обретения независимости», - сказал Бабаоглу.

По его словам, в книге рассматриваются экономические, политические и правовые реформы, проведенные в стране, стратегия внешней политики, достигнутые успехи в сфере обеспечения интересов национальной безопасности, роль и позиция Азербайджана в системе международных отношений, новая дипломатия в нефтяной и энергетической сферах.

«В книге отмечается, что Азербайджан теперь признается в мире не только как нефтегазовая страна, но и как глашатай диалога между цивилизациями, организатор гуманитарных форумов и страна, ставшая центром стабильности и сотрудничества в регионе», - отметил депутат.

Депутат профессор Низами Джафаров в своем выступлении отметил, что события в книге изложены в хронологической последовательности.

«В книге проанализированы и представлены не только пути обретения исторической и политической стабильности в Азербайджане, но и степень значимости, которую имеет Азербайджан в мире», - сказал Джафаров.

Депутат Сиявуш Новрузов обратил внимание на то, что в Азербайджане за последние годы было напечатано достаточное количество исторических книг.

«В мире существует очень мало стран, имеющих древнюю историю государственности. В этой книге говорится, что созданное Азербайджанское государство опирается на исторические корни. Внесена ясность во многие общественно-политические события, происходившие с момента создания АДР до современного Азербайджана», - отметил Новрузов.

Депутат Эльман Насиров в своем выступлении подчеркнул, что в книге раскрываются механизмы, использованные для достижения стабильности после обретения Азербайджаном независимости.

«Считаю, что, написав эту книгу, автор проделал работу, имеющую важное значение для азербайджанской истории. Книга необходима каждому азербайджанцу. Факты в книге передаются простыми для понимания терминами», - сказал Новрузов.

Депутат также отметил, что в книге особо подчеркнуто, что благодаря неоценимым заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане была подготовлена и осуществлена совершенная экономическая доктрина.

Другие выступившие поделились своим мнением о книге, отметили ее значимость.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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