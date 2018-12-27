МИД: Прекращение армянской агрессии против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году

БАКУ /Trend/ - Прекращение агрессии Армении против Азербайджана останется самой главной задачей дипломатии в 2019 году.

Об этом говорится в выпуске МИД Азербайджана по итогам 2018 года, сообщает в четверг Trend.

В сообщении говорится, что в текущем году были продолжены дипломатические усилия по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана.

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