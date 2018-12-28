Президент Ильхам Алиев утвердил правила формирования данных национального пространства

28 декабря 2018 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении «Правил формирования и интеграции данных национального пространства».

Согласно указу, в целях обеспечения формирования, включения, содержания, управления, интеграции и использования данных национального пространства, Госкомитету по вопросам имущества поручено создать информационную систему «Данные национального пространства» и принять необходимые меры для интеграции данной системы в информационную систему е-правительства.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить список и классификацию данных национального пространства; в течение трех месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана определить порядок проведения мониторинга в связи с утверждением данных национального пространства с использованием аэро-, спутниковых и других средств; в течение пяти месяцев подготовить положение об информационной системе «Данные национального пространства» и представить главе государства; принять необходимые меры для подготовки стандартов в связи с формированием данных национального пространства; в течение пяти месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено определить первоисточник данных национального пространства и список формирующих их соответствующих госструктур.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами SOFAZ
Политика 19:22
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год
Политика 18:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Бинагадинского района Баку
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Мамедова орденом «За службу Отечеству»
Политика 17:43
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Лента новостей
В Каире прогремел взрыв в туристическом автобусе
Арабские страны 22:06
В Чехии вооруженный грабитель захватил в банке восемь заложников
Европа 21:43
В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)
Общество 21:12
Оглашены объёмы поставок газа в Турцию по TANAP
Энергетика 21:06
Новогодний подарок бакинцам от Бахрама Багирзаде (ФОТО)
Культура 21:01
В Азербайджане до конца января завершится этап интервью для желающих стать директором школы
Общество 21:01
В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии
Энергетика 20:58
Болтон заявил, что в Турции и Израиле обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США из Сирии
США 20:56
В Азербайджане более 25% кандидатов успешно сдали экзамен по приему на госслужбу
Общество 20:55