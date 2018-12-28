Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами SOFAZ

28 декабря 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в "Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана".

Согласно указу, банки и другие кредитные организации, где Нефтяной фонд может открыть счет и которые оказывают Нефтяному фонду депозитарные услуги по ценным бумагам, могут обладать неинвестиционным рейтингом "В-" (по методологии Standard & Poor’s и Fitch) или "В3" (по методологии Moody’s). Ранее рейтинги составляли "BB-” и "Ba3" соответственно.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с указом актов Президента Азербайджана; в течение трех месяцев проинформировать главу государства о приведении в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров; в течение пяти месяцев проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год
Политика 18:36
Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Бинагадинского района Баку
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Мамедова орденом «За службу Отечеству»
Политика 17:43
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Президент Ильхам Алиев: Наступающий год тоже будет успешным в развитии азербайджано-турецких связей (ФОТО)
Политика 11:49
Лента новостей
Киноцентр "Низами" представил ТОП-5 кассовых фильмов 2018 года
Интересное 20:35
Новогодние приключения Джыртдана в Баку (ФОТО)
Культура 20:31
У берегов Норвегии терпит бедствие судно с 14 членами экипажа
Европа 20:22
Станции бакинского метро превратятся в концертную площадку
Общество 20:15
Суд Армении отложил рассмотрение ходатайства об освобождении Кочаряна
Армения 20:15
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем защищать свою независимость, стабильность и безопасность
Политика 20:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном праздничном веселье для детей (ФОТО)
Политика 20:10
В Азербайджане за год прооперировано более 280 тыс. человек - минздрав
Общество 20:06
Рост ненефтяного экспорта Азербайджана в 2018 году составит 10% - министр (ФОТО)
Бизнес 19:46