Президент Ильхам Алиев внес изменения в правила хранения, размещения и управления валютными средствами SOFAZ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в "Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджана".

Согласно указу, банки и другие кредитные организации, где Нефтяной фонд может открыть счет и которые оказывают Нефтяному фонду депозитарные услуги по ценным бумагам, могут обладать неинвестиционным рейтингом "В-" (по методологии Standard & Poor’s и Fitch) или "В3" (по методологии Moody’s). Ранее рейтинги составляли "BB-” и "Ba3" соответственно.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с указом актов Президента Азербайджана; в течение трех месяцев проинформировать главу государства о приведении в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров; в течение пяти месяцев проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

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