Хикмет Гаджиев: Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами. Об этом в интервью телеканалу "TRT World" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев отметил в интервью телеканалу, что фундаментальная причина армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта связана с захватнической политикой, проводимой Арменией против Азербайджана с использованием силы. Заведующий отделом подчеркнул, что на оккупированных территориях Армения совершила кровавую этническую чистку в отношении азербайджанцев, и свыше миллиона азербайджанцев все еще вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы.

Подчеркнув неприемлемость статус-кво, опирающегося на продолжающуюся оккупацию, Гаджиев сказал, что Армения пытается применять отношение "fait accompli" и продолжать оккупацию.

Заведующий отделом добавил, что для достижения продвижения в урегулировании конфликта, в первую очередь, должен быть устранен факт оккупации, и армянские войска выведены с оккупированных земель Азербайджана. Сказав, что основа решения конфликта закреплена в соответствующих резолюциях СБ ООН, Хельсинкском заключительном акте и других документах, Гаджиев довел до внимания, что возможности для политического решения конфликта могут появиться после вывода армянских войск с оккупированных территорий.

Коснувшись Душанбинского саммита, сказал, что между Президентом Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном состоялась беседа, во время которой Азербайджан в очередной раз продемонстрировал свою конструктивную позицию.

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