Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно – Лавров

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Отношения между Азербайджаном развиваются достаточно устойчиво и поступательно. В прошлом году состоялись очередные встречи на уровне президентов весьма содержательные, состоялись мои встречи с моим коллегой и в Баку и в Москве. Наши экономические ведомства тесно сотрудничают. В очередной раз состоялся Бакинский гуманитарный форум под совместным патронажем президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Но всего не перечислишь. Очень много мероприятий формальных официальных, неформальных которые нас связывают, включая праздник песни «Жара», который в России очень популярен, как и в Азербайджане», - сказал глава МИД.

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