В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Джалила Мамедгулузаде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Джалила Мамедгулузаде.

В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде.

В распоряжении говорится, что министерству культуры совместно с министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 150-летним юбилеем великого писателя-демократа Джалила Мамедгулузаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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