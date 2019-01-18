Индонезия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ - МИД (ФОТО)

18 января 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индонезия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и считает важным урегулирование армяно-азербайджанского конфликта именно на этой основе.

Об этом гендиректор Агентства политического анализа и развития МИД Индонезии Сисво Прамоно (Siswo Pramono) сказал на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Рамизом Гасановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием политических отношений между Азербайджаном и Индонезией, высоко оценил деятельность SOCAR в Индонезии, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере, довел до внимания важность расширения договорно-правовой базы.

В свою очередь индонезийский дипломат выразил удовлетворение отношениями, существующими в политической сфере между двумя странами, отметил, что существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений во всех сферах.

Во время встречи были обсуждены вопросы по развитию связей в сферах культуры, образования, торговли, экономики и туризма между Азербайджаном и Индонезией.

В рамках визита в МИД Азербайджана состоялся азербайджано-индонезийский диалог политического планирования, в ходе которого были рассмотрены приоритеты внешней политики Азербайджана и Индонезии, отношения сотрудничества между двумя странами, в том числе, проведен обмен мнениями по развитию связей в политической, экономической и гуманитарной сферах и др.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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