Президент Ильхам Алиев: Азербайджан строит свою стратегию развития с учетом обновленных международных и региональных тенденций (ФОТО)

21 января 2019 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

В понедельник глава государства встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде.

На встрече впервые была заложена основа сотрудничества между Правительством Азербайджана и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. С этой целью между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде состоялся торжественный обмен соглашениями о сотрудничестве.

В ходе беседы президент Всемирного экономического форума Берге Бренде отметил, что рад вновь видеть Президента Ильхама Алиева в Давосе, и подчеркнул, что Азербайджан предпринимает решительные шаги в направлении четвертой промышленной революции. Берге Бренде констатировал, что за последние двадцать лет Баку стремительно и неузнаваемо изменился.

Отметив важность соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджана и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот документ демонстрирует наш партнерский дух и желание продолжать взаимные усилия. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан примет активное участие в осуществлении целей четвертой промышленной революции. Сообщив, что в прошлом году промышленное производство в ненефтяном секторе в Азербайджане увеличилось на 9,1 процента, Президент Ильхам Алиев с уверенностью отметил: «Мы будем хорошими партнерами в этом важном проекте».

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием в очередной раз во Всемирном экономическом форуме и высоким уровнем сотрудничества между Форумом и Азербайджаном. Подчеркнув значение Форума с точки зрения новых тенденций происходящего в мире процесса трансформации и обсуждения вызовов, глава государства сказал, что Азербайджан строит свою стратегию развития с учетом обновляющихся международных и региональных тенденций.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о проводимых в нашей стране реформах, процессах развития, отметил значение реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, в том числе связанных с транспортными коридорами Восток-Запад, Север-Юг, энергетических проектов, как для нашей страны, так и для региона. Глава государства рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане с целью дальнейшего развития бизнес-среды.

Берге Бренде выразил удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом и ролью нашей страны в регионе. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество Азербайджана с соседними странами и государствами региона и укрепляющаяся экономика нашей страны играют значительную роль в развитии стран региона. Всемирный экономический форум ценит эту роль.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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