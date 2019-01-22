Решение по Мехману Гусейнову доказывает фальшивость ряда членов Европарламента - румынский парламентарий

22 января 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Член Европарламента от Румынии, постоянный докладчик структуры по Азербайджану Норика Николаи приветствует решение о прекращении следственными органами Азербайджана уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

Николаи подчеркнула, что это решение доказывает фальшивость последних обращений некоторых членов Европарламента, и выразила надежду на то, что в будущем члены Европарламента будут получать подробную информацию о происходящих событиях из надежных источников.

Отметим, что по рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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