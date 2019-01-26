Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о трудоустройстве сокращенных сотрудников принято к исполнению

БАКУ /Trend/ - Указание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, данное ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников ООО «Отряд военизированной охраны», незамедлительно принято к исполнению, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Как говорится в сообщении, в этой связи создана специальная комиссия, и в кратчайшие сроки будет решен вопрос обеспечения соответствующей работой указанных граждан в структурных подразделениях ОАО "Азерэнержи" в Мингячевире.

Отметим, что накануне Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и в ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечения их соответствующей работой.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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