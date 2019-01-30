Президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал, что семьи шехидов всегда находятся в центре внимания государства - эксперт

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал, что семьи шехидов всегда находятся в центре внимания государства.

Об этом сказал Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор «İki sahil» Вугар Рагимзаде.

Главный редактор сказал, что в центре проводимой в Азербайджане успешной государственной политики стоит человек, гражданин.

«Все реализуемые шаги, инновационные реформы направлены на еще большее улучшение социального благополучия людей, надежного обеспечения их социальной защиты. Если обратить внимание на подписанные за последние годы Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указы и распоряжения, то заметим, что большинство из них носит социальных характер. Глава государства проявляет особое внимание и забота к семьям шехидов. В результате, гражданам, принадлежащим к этой категории, в целом было предоставлено 6654 квартир, 6144 автомобилей. В частности, в 2018 году им выдано 626 квартир. В этой году также планируется представить гражданам этой категории как минимум 800 квартир», - добавил главный редактор.

Главный редактор отметил, что недавняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с семьями шехидов в Президентском дворце – наглядный пример проявляемой к ним внимания и заботы.

«Слова выступившего на встрече Президента Ильхама Алиева «Служить азербайджанскому народу – для меня большая честь. Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана» - яркое проявление примера службы народу», - сказал Рагимзаде.

Главный редактор отметил, что глава государства в очередной раз подтвердил, что является Президентом каждого Азербайджанца, продемонстрировал, что семьи шехидов всегда находятся в центре внимания государства.

Эксперт также сказал, что недавнее распоряжение Президента Азербайджана о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов, было встречено людьми из этой категории, а также всем народом с большой радостью и признательностью.

«Согласно распоряжению, в целях продолжения по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов, выделено 35 миллионов манатов. Это, на самом деле, говорит о большом внимании, заботе», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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