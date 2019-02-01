Избраны новые члены дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана избраны новые члены дисциплинарной комиссии парламента, передает в пятницу Trend.

Так, в состав комиссии вошли Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малик Гасанов, Севиндж Гусейнова, Фазаил Ибрагимли, Малахат Ибрагимгызы, Миркязым Кязымов, Парвин Керимзаде, Хикмет Мамедов, Саттар Мехбалыев и Фазиль Мустафа.

Ранее в состав комиссии входили Агаджан Абыев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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