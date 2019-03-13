Президент Ильхам Алиев принял замглавы Программы развития ООН (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем руководителя Программы развития ООН, директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ Мирианой Эггер, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив, что Программа развития ООН осуществляет успешную деятельность в нашей стране в течение более двадцати лет, глава государства подчеркнул высокую оценку поддержки этой Программой и другими специализированными институтами ООН нашей страны, особенно в первые годы независимости Азербайджана.

Заместитель руководителя Программы развития ООН, директор Регионального бюро по странам Европы и СНГ Мириана Эггер отметила, что Азербайджан входит в число стран со средним уровнем дохода с высокими показателями, выразила удовлетворение сотрудничеством между Программой развития ООН и Азербайджаном. Она сказала, что Программа развития ООН готова к долгосрочному партнерству с нашей страной в сфере экономической диверсификации, развития малого и среднего предпринимательства и в других приоритетных для Азербайджана областях.

На встрече было отмечено значение вклада, вносимого Азербайджаном в международные гуманитарные проекты, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Программой развития ООН в этой области.

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