Новруз Мамедов: В 2018 г. была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала Азербайджана

15 марта 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала страны, совершенствованию строительства армии, обеспечению ВС современной боевой техникой, вооружением и боеприпасами, повышению боевого настроя личного состава. Об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая в Милли Меджлисе (парламент) с отчетом по итогам работы Кабмина в 2018 году, сообщает в пятницу Trend.

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