Хикмет Гаджиев встретился с главой офиса ООН в Женеве (ФОТО)

9 апреля 2019 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с руководителем офиса ООН в Женеве Михаэлем Мёллерем.

Как сообщает во вторник Trend, во время встречи обсуждались сотрудничество между Азербайджаном и ООН, осуществление страной Целей устойчивого развития, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Хикмет Гаджиев рассказал собеседнику о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и позиции Азербайджана в этом вопросе.

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