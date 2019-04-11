Афлатун Амашов: Граждане верят, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет еще больших успехов во всех областях

11 апреля 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет всестороннего успеха. Как сообщает Trend, такое мнение высказал председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев.

По словам депутата, Президент Азербайджана всегда находится с народом. «Мечты и чаяния народа становятся приоритетами его деятельности, и он целеустремленно, последовательно и принципиально добивается реализации соответствующих задач. Результаты опросов, проведенных французской компанией "Opinion Way", на самом деле – адекватная реакция на осуществляемую главой государства деятельность. Она дает основания утверждать, что Президент Ильхам Алиев – безальтернативный лидер Азербайджана. Каждое слово, каждая мысль, высказанная главой государства, проявляется в его делах. Я считаю, что это очень важный фактор, и далеко не всякий глава государства, политический деятель, наделен подобными качествами. Я также думаю, что популярность любого политического лидера в обществе, обусловлена способностью воплощать свои обещания в русло реальных дел, реализуя их в пакетах государственных реформ. Люди ясно видят это, ценят и поддерживают», - сказал Амашев.

Депутат отметил, что респонденты проведенного «Opinion Way» опроса, дали оценку деятельности Президента, именно, за последний год:

«Анализируя события прошлого года можно утверждать, что в Азербайджане осуществляются качественные преобразования. Мысли, озвученные Президентом на церемонии клятвы после выборов в апреле 2018 года, представляют собой платформу великих дел. В ней отражены все детали, от кадровых реформ, до структурных и судебных. Граждане, в ходе опроса, оценили именно это. Они, безусловно, уверены в дальнейшем углублении реформ. Верят, что независимый Азербайджан достигнет значительных успехов во всех областях, под руководством Президента Ильхама Алиева», - подчеркнул Амашев.

По словам депутата, граждане уверены и в том, что политический курс главы государства ведет к росту их благосостояния:

«Президент Азербайджана строит свою работу с учетом реакции средств медиа и мнения общества в отношении тех, или иных вопросов. Думаю, что эти нюансы чувствует каждый гражданин. Результаты опроса "Opinion Way", в очередной раз убедительно подтвердили, что чувства народа основаны на уверенности и доверии к главе государства», - сказал Амашев.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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