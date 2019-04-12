В Баку презентована книга о 100-летии сотрудничества Азербайджана и Великобритании (ФОТО)

12 апреля 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась презентация книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании», сообщает в пятницу Trend.

Автор книги, вице-президент SOCAR Рафига Гусейнзаде проинформировала о труде, выпущенном британским издательством "Senate Publishing".

Гусейнзаде отметила, что книга содержит информацию обо всех сферах отношений между Азербайджаном и Великобританией.

В своем выступлении замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов рассказал об истории азербайджано-британских связей. Гасанов сказал, что эти связи имеют глубокие корни. «Великобритания - одна из первых западных стран, которая признала независимость Азербайджана. С визитом великого лидера Гейдара Алиева в Великобританию в 1994 году отношения между двумя странами углубились, и эта деятельность по развитию отношений продолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал он.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов рассказал об истории и современном уровне развития связей между двумя странами.

Он отметил, что отношения, существующие между Азербайджаном и Великобританией, служат примером для других европейских стран.

Глава издательства "Senate Publishing", член Палаты лордов Дэвид Эванс в своем выступлении подчеркнул, что в Азербайджане функционирует около 500 британских компаний. «Уверен, что эти отношения, опирающиеся на искреннюю дружбу, будут продолжены», - сказал он.

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