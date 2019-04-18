Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию дорог

18 апреля 2019 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 2,45 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18:09
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 17:57
В Азербайджане удвоена зарплата членов Счетной палаты
Политика 17:40
Президент Ильхам Алиев наградил Мирзаджана Халилова орденом "Шохрат"
Политика 17:23
Президент Ильхам Алиев наградил Вахида Алиева орденом "За службу Отечеству"
Политика 17:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере
Политика 16:41
Лента новостей
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш
Энергетика 18:10
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18:09
В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)
Культура 18:07
Какие вызовы остаются перед банками после решения вопроса с проблемными кредитами?
Финансы 18:05
Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек
В мире 17:59
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 17:57
В Баку появится итальянская красавица Мими
Культура 17:48
Азербайджанская молодежь и Апрельская победа (ФОТО)
Социум 17:46
Армия Хафтара отразила нападение на авиабазу на юге Ливии
В мире 17:45