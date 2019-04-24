Азербайджан примет участие в международной оборонной выставке в Турции

24 апреля 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация во главе с замминистра оборонной промышленности Яхьей Мусаевым будет находиться с визитом в Турции с целью участия в XIV международной оборонной выставке "IDEF-2019", которая пройдет с 30 апреля по 3 мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В национальном павильоне Азербайджана будет экспонироваться в основном экспортоориентированная продукция, производимая предприятиями министерства оборонной промышленности. Также в рамках выставки будут проведены обсуждения по реализации новых совместных проектов и развитию связей в военно-технической сфере с зарубежными странами.

В рамках выставки запланированы встречи Мусаева с представителями государства и правительства Турции, главами делегаций ряда стран, участвующих в выставке, и представителями ведущих компаний.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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