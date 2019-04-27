Цель руководителя телеканала RT – сформировать негативное мнение в отношении мусульман в России - депутат

БАКУ /Trend/ - Цель армянского руководителя телеканала RT – сформировать негативное мнение в отношении мусульман в России. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

Депутат отметил, что известная своими анти-азербайджанскими, антитюркскими, антимусульманскими призывами главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян в очередной раз оскорбила мусульман.

«По ее словам, если не будут приняты какие-либо меры, и если ничего не изменится, то к 2040 году Россия станет совершенно другим государством, станет мусульманской страной. Своим мнением она поделилась в Telegram. В действительности, Россия еще с древних времен считалась многонациональной, многоконфессиональной страной, и продолжает оставаться такой и сегодня. В России на протяжении многих веков представители многочисленных этносов и конфессий, в том числе и мусульманских народов, живут в дружественной и спокойной обстановке», - отметил депутат.

Депутат также отметил, что связи между Россией и Азербайджаном имеют очень древнюю историю.

«Между нашими странами и народами существуют очень тесные экономические, культурные связи. В России живет большое количество азербайджанцев, а в Азербайджане, в отличие от Армении, свыше 100 тысяч русских», - сказал Алиев.

В этой связи, депутат задается резонным вопросом, почему представительница армянской нации Симонян проявляет такое «рвение» в отношении будущего России?

«Ответ ясен: это связано с чувством злобы и ненависти в отношении азербайджанцев, тюрков, и мусульман в целом, которое они никак не могут скрыть», - сказал Алиев.

Как отметил депутат, тем не менее, простые россияне все прекрасно понимают и способны строить свое будущее без таких посторонних бредовых идей.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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