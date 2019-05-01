Азербайджан впервые демонстрирует на выставке в Стамбуле авиабомбу "QFAB-250 LG"

БАКУ /Trend/ - Созданная на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана авиабомба "QFAB-250 LG", впервые демонстрируемая на Международной оборонной выставке "IDEF-2019" в Турции, вызвала большой интерес, сообщает в среду Trend со ссылкой на миноборонпром.

250-килограммовая осколочно-фугасная бомба "QFAB-250 LG" разработана на основе совместного проекта НИИ министерства оборонной промышленности и турецкой компании "ASELSAN".

Три образца авиабомбы уже созданы, планируются их тестовые испытания, после которых начнется тестирование боевых образцов.

Сбрасываемая с высоты 12 тысяч метров авиабомба с лазерным наведением обеспечивает поражения цели с точностью до 10 метров, длина бомбы - 3300 миллиметров, диаметр – 240 миллиметров.

Авиабомба "QFAB-250 LG" создана по стандартам НАТО.

Авиабомба соответствует стандартам НАТО и в перспективе предусмотрен ее экспорт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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