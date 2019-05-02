Министр Гараев: Азербайджан вносит существенный вклад в построение межкультурного диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит существенный вклад в построение межкультурного диалога в мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев в ходе министерской встречи, в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога.

По словам Гараева, уже стало традицией, что Азербайджан выступает в качестве принимающей страны для международных мероприятий глобального значения. Министр отметил, что эта деятельность Азербайджана высоко оценивается международными организациями: «Генеральный секретарь ООН назвал наш форум важной платформой для обсуждения межнационального диалога. Кроме того, последние четыре форума в Баку охватили такие актуальные темы, как роль религий, устойчивое развитие и безопасность».

Министр Гараев подчеркнул, что межкультурный диалог - значимый вклад в налаживании связей между Западом и Востоком, Севером и Востоком: «Азербайджан и далее будет вносить свою лепту в построение межкультурного диалога».

Отметим, что сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.