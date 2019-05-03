Администрация Президента: Азербайджан - одна из немногих стран, сделавших мультикультурализм частью государственной политики

БАКУ /Trend/ - Вопрос разнообразия в период глобализации очень важен.

Об этом сказал заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов, выступая на панели «Рост культурно-этнического разнообразия в современном мире и значимость политики мультикультурализма в его урегулировании» в рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу, , сообщает в пятницу Trend.

По его словам, этническое разнообразие сформировалось за счет исторических, географических, культурных, социально-экономических и политических факторов: «Этническое и культурное разнообразие – положительный феномен, потому что опирается на этнические и культурные ценности, то есть, связан с поведением, привычками людей. Азербайджан - один из уникальных уголков толерантности, и известен своей политикой мультикультурализма».

Наджафов добавил, что Азербайджан - одна из немногих стран, превративших мультикультурализм в часть государственной политики: «Азербайджан годами проводит эту политику. Ее основу заложил великий лидер Гейдар Алиев,а сегодня эту политику успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев».

Напомним, что в Баку продолжает работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

В форуме участвуют высокопоставленные официальные лица свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие транслируется ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

В дни мероприятия проходят выставки, музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава Организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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