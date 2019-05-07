Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гобустанский район

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник прибыли в Гобустанский район, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства и первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гобустанского района Адиль Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о проводимой в районе работе.

Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.

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