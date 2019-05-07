Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений ОАО "Азерхалча" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений Открытого акционерного общества «Азерхалча», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Правления Открытого акционерного общества «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства и Первую леди о работе предприятия.

Было сообщено, что пункт общей площадью 1770 квадратных метров состоит из производственного и административного подразделений. По поручению главы государства принимаются важные меры для обеспечения филиалов ОАО «Азерхалча», функционирующих в нашей стране частных ковровых предприятий шерстяным волокном. Одним из реализованных в данном направлении проектов является строительство шерстепрядильно-красильной фабрики ОАО «Азерхалча» в Сумгайытском химическом промышленном парке. В настоящее время строительство фабрики продолжается высокими темпами. С целью обеспечения данной фабрики сырьем в Нахчыване, Бардинском, Гобустанском, Шабранском и Сабирабадском районах созданы региональные пункты заготовки шерсти и красильных растений. Внимание, уделяемое в последние годы развитию данной отрасли, начало функционирования мастерских в различных регионах страны обусловили необходимость создания сырьевой базы для производства ковров. С этой точки зрения создание шерстепрядильно-красильной фабрики и региональных пунктов заготовки шерсти и красильных растений полностью устранит зависимость от импорта. Заготовительные пункты окажут влияние и на развитие животноводства. Это позволит овцеводческим хозяйствам, фермерам решить проблему продажи шерсти.

Было отмечено, что в региональных заготовительных пунктах будет приниматься ежегодно 1500 тонн шерсти. В каждом заготовительном пункте планируется принимать 300 тонн шерсти. Заготовительный пункт в Гобустане будет охватывать 14 районов. Возможностями данного пункта воспользуются жители Гобустанского, Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского, Гейчайского, Габалинского, Огузского, Гахского, Загатальского, Балакенского, Агдашского, Зардабского районов, города Шеки и Гарадагского района Баку. Для организации данной работы на высоком уровне проведены также просветительские мероприятия. При заготовке шерсти предпочтение будет отдано приему шерсти, пригодной в производстве волокна для изготовления ковров. Так, для производства волокна будет осуществляться прием шерсти длиной 8 сантиметров лишь после одной стрижки в год. А шерсть, непригодная для производства волокна, после промывки будет вынесена на продажу в качестве сырья. Для этого проведен маркетинг, установлено, в какой стране есть потребность в таком сырье. Со следующего года в этом пункте будут приниматься и красильные растения.

Было сообщено, что территория Гобустана богата красильными растениями. Собирая и сдавая их в заготовительный пункт, люди одновременно получат дополнительный заработок. И шерсть, и красильные растения будут приниматься круглый год.

Отмечено, что доставленная в региональный пункт продукция будет сортироваться по цвету и размерам. После сортировки шерсти она будет утрамбована, к ней будут прикреплены специальные ярлыки. В ярлыке будут отражены сведения о цвете шерсти, дате приема, из какого района она доставлена, весе, сорте, степени грубости и тонкости, влажности. Утрамбованная в пункте шерсть будет сдаваться на шерстепрядильно-красильную фабрику в Сумгайыте.

Было подчеркнуто, что постоянной работой в Гобустанском региональном пункте заготовки шерсти и красильных растений обеспечены 25 человек.

Глава государства побеседовал с работниками предприятия.

Президент Ильхам Алиев: Как дела, вы довольны?

Работники: Большое спасибо. Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Какая у вас зарплата, она вас устраивает?

Работник: Спасибо, очень хорошая. Мы довольны и Вами, и нашим руководством. Большое спасибо. Приезжайте всегда.

Президент Ильхам Алиев: Ковроткачество – такое искусство, которое демонстрирует миру талант азербайджанского народа. В то же время искусство ковроткачества является стимулирующим фактором для больших дел. К примеру, сейчас в нашей стране создаются центры заготовки шерсти. Созданы пять центров, один из них - здесь. В Сумгайыте создается шерстепрядильно-красильная фабрика. То есть, в будущем мы будем обеспечивать себя всем сырьем – нитями, красками и шерстью. Таким образом, создаются и будут создаваться тысячи рабочих мест. В этой работе активно участвуют и предприниматели. Ваша работа также станет большой поддержкой нашему общему развитию.

Предприниматель: Господин Президент, мы долгое время никуда не могли сдавать заготовленную нами шерсть. Благодаря Вам открылся этот пункт, сегодня мы сдаем сюда шерсть, которую выбрасывали потому, что не могли продать. На эти деньги мы покупаем скот, расширяем нашу ферму. Выражаем Вам признательность за созданные нам условия.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Предпринимателям созданы прекрасные условия. Я поддерживаю предпринимателей, государством им оказывается материальная поддержка. Вам известно, что предоставляются кредиты на льготных условиях. В этом году предпринимателям на льготных условиях будут предоставлены кредиты на сумму 170 миллионов манатов, чтобы они могли еще лучше построить свою работу. В то же время дано указание в связи с зоготовкой шерсти, должны быть созданы пункты. Потому что это было большой проблемой, заготовка шерсти проводилась стихийно. Сейчас эта работа осуществляется в централизованном порядке. Созданы пять пунктов, и фермеры каждой зоны уже знают, куда принести шерсть, кому сдать и где получить деньги. Трудятся и рабочие, и ткачихи, и вот - создается цепочка. Уверен, что заготовка шерсти в Азербайджане значительно увеличится.

Работники: Большое спасибо. Да будет Аллах доволен Вами. От имени нашего коллектива выражаем Вам признательность. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, мы благодарны Вам за то, что Вы создали для нас такие условия.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

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В заключение была сделана фотография на память.

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