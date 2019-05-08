Азербайджанские и грузинские парламентарии обсудили сотрудничество между двумя странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана состоялась встреча между членами рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Грузией и делегацией парламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан, находящейся с визитом в Баку.

Как сообщает в среду Trend, делегацию возглавлял вице-спикер грузинского парламента Звиад Дзидзигури.

Выступивший на встрече глава рабочей группы Афлатун Амашов отметил позитивное развитие отношений между Азербайджаном и Грузией в период независимости. По словам Амашова, официальные встречи и двусторонние визиты между двумя странами дают положительные результаты. Он также подчеркнул важность сотрудничества в рамках международных организаций и роль межпарламентских связей в развитии многоотраслевого сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури выразил заинтересованность Грузии в дальнейшем укрепления связей с Азербайджаном и отметил, что грузинская сторона всегда поддерживает сотрудничество в различных сферах, включая торговлю, туризм и промышленность. Он также охарактеризовал Президента Ильхама Алиева как очень сильного лидера.

Выступая на встрече, депутаты Ганира Пашаева, Расим Мусабеков и Флора Керимова донесли до внимания гостей глубокую озабоченность в связи с воздвижением в Грузии памятника сепаратисту и террористу Михаилу Авагяну, виновному в убийствах мирных жителей в ходе нагорно-карабахского конфликта. Стороны также обменялись мнениями по поводу ряда вопросов в свете дальнейшего развития двусторонних отношений.

.(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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