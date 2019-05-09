Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Баку 9 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Азербайджан внёс важный вклад в достижение исторической Победы над фашизмом. Азербайджанский народ, имеющий большие заслуги в завоевании славной Победы, отправил на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей. Примерно половина из них не вернулась с полей сражений. За отвагу, проявленную в годы войны, свыше 130 граждан Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Героические сыновья нашего народа отважно сражались за освобождение Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Севастополя, Одессы и сотен других населенных пунктов. Мужественные азербайджанцы участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. Бесчисленны героические заслуги наших соотечественников в партизанском движении. Память о сыновьях Азербайджана, прошедших славный боевой путь во Второй мировой войне, всегда будет жить в наших сердцах, их героизм и доблесть являются истинным примером патриотизма для молодого поколения.

Наш народ проявил самоотверженность не только на полях сражений с фашизмом, но и в тылу. Бакинская нефть сыграла исключительную роль в достижении Победы во Второй мировой войне. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов машинных масел, израсходованных Советским Союзом во время войны 1941-1945 годов, приходятся на долю Азербайджана. Наша страна сыграла важную роль в обеспечении топливом 7 тысяч боевых самолётов в небе над Германией во время взятия Берлина. Наш народ отправил на фронт более 7 тысяч тонн донорской крови, отличился активной позицией в обеспечении боевой армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все возможности во имя Победы над фашизмом.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев во все периоды пребывания у власти уделял всестороннее внимание проблемам ветеранов войны, заботился о них, предпринимал важные шаги по решению их социальных вопросов. Именно благодаря тому, что великий лидер превыше всего ценил справедливость, участникам Второй мировой войны в первые годы независимости было возвращено их моральное право - с 1994 года в Азербайджане отмечается 9 Мая – День Победы. Общенациональный лидер Гейдар Алиев называл ветеранов войны «золотым фондом нашего народа». Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику великого лидера в этой сфере, чутко относится к проблемам ветеранов, прошедших тяжёлые и сложные испытания Второй мировой войны.

Подписание Президентом Ильхамом Алиевым накануне праздника Победы распоряжений о повышении заботы о ветеранах войны, дальнейшем усилении их социальной защиты стало уже традицией. На основании Распоряжения Президента Азербайджана от 23 апреля 2019 года участникам Второй мировой войны предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1 000 манатов, а вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда – 500 манатов. А согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2019 года о дополнительных мерах по повышению государственной заботы о ветеранах войны в нашей республике, из резервного фонда Президента, предусмотренного в государственном бюджете 2019 года, выделены 300 тысяч манатов на усиление материально-технической базы Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также решение текущих вопросов в связи с деятельностью этой организации. Все это вновь свидетельствует о том, что всесторонняя забота и внимание о ветеранах войны является одним из приоритетов государственной политики в Азербайджане.

Ветераны Второй мировой войны – гордость нашего народа. Героизм, проявленный ими в годы войны, и сегодня воспринимается с большим уважением, память о наших погибших соотечественниках почитается. Хотя минуло 74 года со дня завоевания Великой Победы, заслуги нашего народа, проявившего невероятную доблесть в годы Второй мировой войны, не теряют своего значения.

Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, с уважением почтил память отважного полководца, проявившего невероятный героизм в годы Второй мировой войны.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.

Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с членами семьи участника Второй мировой войны, партизана, одного из видных представителей Голландского движения сопротивления, Национального героя Нидерландов-азербайджанца Мамеда Мамедова, и мэром города Оистервижк Хансом Янсеном.

Затем глава государства с супругой встретились с членами семьи, близкими родственниками дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с Днем Победы.

В церемонии приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

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