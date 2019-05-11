Президент Ильхам Алиев: Мы будем двигаться только и только по пути успехов и побед

11 мая 2019 01:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы после этого будем двигаться только и только по пути успехов и побед.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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