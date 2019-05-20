Первый вице-президент Мехрибан Алиева направила добрые пожелания азербайджанскому народу в связи с месяцем Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила добрые пожелания азербайджанскому народу в связи с месяцем Рамазан.

Как сообщает Trend, обращение опубликовано на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram.

"В дни благословенного месяца Рамазан, просветляющего сердца людей, призывающего их к единству, миру и спокойствию, нравственной чистоте и добрым деяниям, выражаю солидарность с вашими светлыми намерениями и желаю, чтобы Всевышний услышал и исполнил все ваши молитвы и пожелания", - говорится в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

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