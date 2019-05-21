Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала, ознакомился с проделанной работой по недавно построенной железнодорожной ветке Баку пассажирская-Сабунчи, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства встретился и побеседовал с жителями поселка.

Жительница поселка Сабунчи Аразханым Марданова, приветствуя Президента Ильхама Алиева, сказала:

- Добро пожаловать в наш поселок Сабунчи. Сегодня благодаря Вам здесь открывается грандиозный железнодорожный вокзал. Вы делаете это, думая о нашем народе, наших детях. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Вы – продолжатель дела нашего великого лидера. Мы опираемся на Вас, наш Азербайджан рассчитывает на Вас. Вы - наша большая опора. От имени жителей хотим сказать Вам «Спасибо!».

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Большое спасибо, благодарю. Я тоже очень рад, что сегодня сдается в эксплуатацию этот прекрасный вокзальный комплекс. Очень красивое здание. Его строительство еще раз демонстрирует, что проблемы каждого поселка находятся в центре внимания. Мы стараемся, чтобы во всех поселках проводилась работа по благоустройству и созиданию, чтобы создавались новые возможности для граждан. Приобретены новые вагоны, произведенные одной из самых ведущих компаний мира, и отныне ездить будет очень удобно. Вдоль дороги также реконструированы остановки Бакиханов, Кешля. Вокзальный комплекс радует глаз. Рад, что сегодня мы вместе отмечаем такое замечательное мероприятие. Это еще раз показывает, что городскому транспорту уделяется очень большое внимание. Сейчас приобретены автобусы, в нынешнем году будет закуплено еще 300 автобусов. Идет строительство метро, приобретаются новые вагоны, прокладываются дороги, строятся железнодорожные вокзалы, то есть наша транспортная инфраструктура обновляется в комплексе. Как у вас идут дела?

Жители: Спасибо, благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Какие есть вопросы, ожидающие своего решения, пока еще нерешенные вопросы?

Житель Акпер Гусейнов: В обычном поселке построен такой прекрасный вокзал. Это замечательно. Я – житель данного поселка, живу здесь около 70 лет. Но мы даже подумать не могли, что когда-то будет построено такое величественное здание. Мы радовались, наблюдая по телевизору каждое открытие. Сегодня я сам принимаю участие в открытии и вижу это воочию. Очень радуюсь. Конечно, все это – работа, проводимая Вами для улучшения благосостояния народа. Благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. В нашей стране – в Баку, во всех районах, в пригородных бакинских поселках, повсюду, можно сказать, ежедневно проводится открытие какого-либо объекта, как социального, так и инфраструктурного. В настоящее время высокими темпами идет дорожное строительство. В Сабунчинском районе также проводятся работы, связанные с ремонтом дорог. То есть, мы стараемся сделать максимально возможное, чтобы люди жили еще лучше, улучшилось материальное благосостояние, повысился достаток. Поэтому шаги в данном направлении будут предприниматься и впредь. Повышение пенсий, зарплат, пособий – один из вопросов повестки дня. Такие прекрасные здания будут служить гражданам.

Житель Акпер Гусейнов: Конечно, все это благодаря Вам. Начало функционирования железной дороги значительно сократит нагрузку на автобусы.

Президент Ильхам Алиев: Разумеется, будет выгодно и с точки зрения экономии времени.

Жители: Благодарим Вас, спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Затем Президент Ильхам Алиев зашел в расположенный неподалеку магазин, побеседовал с покупателями и продавцами.

Инвалид Карабахской войны Мазахир Оруджев: Добро пожаловать, господин Президент. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах.

Мать шехида Сайяра Назарова: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, как поживаете?

Сайяра Назарова: Большое спасибо, да благословит Аллах Вас и наше государство. Вы – прекрасный человек. У нас замечательное государство, повсюду господствует спокойствие, все заботятся о нас. Большое спасибо.

Мазахир Оруджев: Господин Президент, мы – карабахские кази гордимся Вами. Да хранит Аллах Вас и наше государство.

Президент Ильхам Алиев: Как идет торговля?

Сайяра Назарова: Очень хорошо, слава Аллаху.

Президент Ильхам Алиев: Какой процент продукции – местные товары?

Продавец: Можно сказать, 90 процентов.

Жители: Большое спасибо, господин Президент. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Железная дорога Баку пассажирская-Сабунчи была отстроена заново на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева от 22 января 2018 года. Как составная часть проекта, полностью реконструирован Сабунчинский железнодорожный вокзал. Общая площадь трехэтажного здания, строительство которого началось в июне прошлого года, составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В настоящее время комплекс Сабунчинского железнодорожного вокзала полностью готов к обслуживанию пассажиров.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие Сабунчинского железнодорожного вокзала.

Затем была сделана фотография на память.

Председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проделанной и предстоящей работе по проекту.

Было отмечено, что в соответствии с проектом, как продолжение работ по Бакинской кольцевой железнодорожной линии, в селе Мамедли построен подземный автомобильный переезд протяженностью 17 метров, а в селе Кюрдаханы – подземный автомобильный переезд и надземный пешеходный переход протяженностью 22 метра каждый.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Сабунчинском железнодорожном вокзале.

На первом этаже здания размещаются зал ожидания, билетные кассы, справочное бюро, серверная комната, камера хранения. В ближайшие дни на всех трех этажах планируется открыть торговые центры. Расположенные здесь уголки отдыха с современным дизайном обеспечат удобство пассажиров. В здании, где имеются все необходимое для трудовой деятельности работников, созданы также специальные условия для людей с ограниченными возможностями передвижения. На вокзале установлены современные камеры безопасности, пожарные и вентиляционные системы, а также эскалатор, лифт, 17 турникетов, построены два подземных пешеходных перехода. В рамках проекта на Сабунчинском вокзале возведены две новые платформы. Сооружены осветительные опоры и современные остановки. Три железнодорожные линии на станции полностью реконструированы. На Сабунчинском вокзале также построено и оснащено необходимым оборудованием трехэтажное здание железнодорожной полиции.

Затем Президент Ильхам Алиев совершил поездку на поезде до Бакинского железнодорожного вокзала, чтобы ознакомиться с работой, проделанной по железнодорожной линии Баку пассажирская - Сабунчи.

Было отмечено, что протяженность железнодорожной ветки по данному маршруту в одном направлении составляет 13,5 километра. Полностью реконструированы расположенные вдоль железнодорожной линии Баку пассажирская – Сабунчи остановки Бакиханов, Кероглу, Кешля и Нариманов.

Железнодорожный транспорт, являющийся одним из основных секторов транспортной системы Азербайджана, сегодня переживает период динамичного развития. Так, в последнее время реализуются проекты, крупномасштабные работы в области развития данной сферы и доведения ее до высоких мировых стандартов. Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, принятые государственные программы оказали позитивное влияние на дальнейшее ускорение реформ в этом секторе, модернизацию железнодорожно-транспортных средств. Обновление железнодорожной ветки Баку пассажирская – Сабунчи является продолжением этой работы.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными на остановке Бакиханов.

Общая площадь остановки составляет семь тысяч квадратных метров. Здесь построены два турникетных здания и платформа. Кроме того, сооружены 16 турникетов, надземный пешеходный переход длиной 30 метров и шириной 3,9 метра. На территории остановки Бакиханов проведено озеленение, создана стоянка для автомобилей. На платформах, оснащенных современной системой освещения, имеются все условия для удобства пассажиров.

Было отмечено, что общая площадь остановки Кероглу, расположенной на железнодорожной ветке Баку пассажирская – Сабунчи, составляет 15 тысяч квадратных метров. На остановке построены два турникетных здания, установлены 17 турникетов, современные осветительные опоры, скамейки.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на остановке Кешля.

Было подчеркнуто, что на остановке Кешля общей площадью 10 тысяч квадратных метров также построены два турникетных здания. Кроме того, имеются две платформы, 10 турникетов, подземный пешеходный переход длиной 39 метров и шириной 2,5 метра. На прилегающей территории проведены работы по озеленению и благоустройству, создана стоянка для автомобилей. На платформе сооружены современная осветительная и пожарная системы.

Отмечено, что здание станции Нариманов также капитально отремонтировано, платформы и находящийся здесь надземный пешеходный переход реконструированы. На станции проложены новые железнодорожные пути и установлены современные осветительные опоры. Вдоль железнодорожной ветки Баку пассажирская – Сабунчи полностью обновлены все знаки связи и указательные знаки, реконструированы электрические опоры, ригели и контактная сеть.

Все это является составной частью проводимой в последние годы государственной политики по устойчивому развитию транспортной инфраструктуры в Азербайджане. Модернизация железнодорожной инфраструктуры в Азербайджане, построение ее в соответствии с международными стандартами – результат осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым целенаправленной стратегии экономического развития. Эта стратегия превращает Азербайджан в важнейший транспортный узел между Западом и Востоком, Севером и Югом.

Ознакомление Президента Ильхама Алиева с проделанной работой завершилось на Бакинском железнодорожном вокзале.

В заключение была сделана фотография на память.

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