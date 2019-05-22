Министр обороны Азербайджана заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях (ФОТО/ВИДЕО)

22 мая 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководящий оперативно-тактическими учениями азербайджанской армии министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятии решений по организации деятельности во время ведения общевойскового боя, дал соответствующие указания по управлению войсками, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях участвуют до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.

Учения продолжатся до 24 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В рамках учений азербайджанской армии созданы пункты обеспечения в полевых условиях (ВИДЕО)
Политика 14:28
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12:38
На госгранице Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:21
Азербайджан принял участие в международной конференции «АрМИ – 2019» (ФОТО)
Политика 21 мая 11:41
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 21 мая 09:49
Лента новостей
Минобороны Казахстана закупает лекарства
Тендеры 15:09
Азербайджанская компания наладит экспорт пластиковых и композитных труб со стекловолокном
Бизнес 15:01
Продолжается успешное сотрудничество Генпрокуратуры Азербайджана с Международной ассоциацией прокуроров
Политика 14:59
Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми
В мире 14:57
Минобороны Казахстана закупает медицинские изделия
Тендеры 14:47
ConocoPhillips Exploration юридически оформила свой статус де-факто в Азербайджане
Энергетика 14:46
Грузинские СМИ раздувают вопрос по историческому памятнику Кешикчидаг - центр
Политика 14:44
В Грузии пройдет очередной Международный конкурс вина квеври
Грузия 14:43
В Азербайджане снизился уровень смертности
Общество 14:36