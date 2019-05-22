Министр обороны Азербайджана заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий оперативно-тактическими учениями азербайджанской армии министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о принятии решений по организации деятельности во время ведения общевойскового боя, дал соответствующие указания по управлению войсками, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях участвуют до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.



Учения продолжатся до 24 мая.

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