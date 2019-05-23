Вертолеты азербайджанской армии выполнили задания в учениях Anatolian Phoenix-2019 в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья завершился заключительный этап международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2019, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В последний день учений экипажи вертолетов и персонал, задействованный в поисково-спасательных операциях, выполнили задачи по различным эпизодам.

В международных учениях приняли участие четыре вертолета и около 60 военнослужащих азербайджанской армии.

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