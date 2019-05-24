Президент Ильхам Алиев: Главная наша задача сохранить стабильность, улучшить благосостояние народа и уберечь страну от возможных рисков

БАКУ /Trend/ - Главная наша задача - сохранить стабильность, улучшить благосостояние народа и уберечь страну от возможных рисков.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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