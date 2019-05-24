Президент Ильхам Алиев: Для решения всех проблем, стоящих перед страной, у нас есть и сильная политическая воля, и большая поддержка со стороны общества

24 мая 2019 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для решения всех проблем, стоящих перед страной, у нас есть и сильная политическая воля, и большая поддержка со стороны общества.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности, выступая на церемонии ифтара, организованном в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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