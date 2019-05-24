Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание по итогам широкомасштабных учений

24 мая 2019 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Проанализировав итоги широкомасштабных учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, которые были проведены в ночное время суток, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Министр, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.

Генерал-полковник Гасанов, касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам немедленно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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