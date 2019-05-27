Президент Ильхам Алиев: Мы и дальше будем уделять очень большое внимание социальной сфере (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы и дальше будем уделять очень большое внимание социальной сфере.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики во дворце «Бута», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы и впредь будем проводить последовательную политику, связанную с данным вопросом. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Мы не отступим от этой позиции. Конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности нашей страны, постановления и резолюции соответствующих международных организаций должны быть выполнены.

Мы и дальше будем уделять очень большое внимание социальной сфере, так как она должна быть приоритетом для любой страны, в том числе и для нас. Несмотря на то, что в последние годы зарплаты и пенсии были увеличены в несколько раз, мы и дальше будем предпринимать шаги в этом направлении. Недавно был принят очень большой социальный пакет. Эти реформы были анонсированы после прошлогодних президентских выборов. С начала нынешнего года стала осуществляться очень серьезная социальная инициатива. Принятые решения охватывают три миллиона человек, и материальное положение этих граждан улучшается.

Однако считаю, что мы и впредь будем с полной решимостью предпринимать шаги в этом направлении, потому что социальное благосостояние граждан является для нас самым приоритетным вопросом. Но, естественно, это связано с экономическим развитием, так как без экономического развития, материальных возможностей социальные программы не решить. Поэтому сегодня очень большое внимание уделяется реформам в экономической сфере, и эти реформы уже дают результат. Результат заключается в том, что растут бюджетные поступления. С начала нынешнего года бюджетные поступления значительно увеличились – на сотни миллионов манатов. Это создает нам дополнительные возможности, чтобы данный рост проявился, в первую очередь, в социальной сфере", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что решение проблем, связанных с безработицей, – вопрос, постоянно находящийся на повестке дня, потому что, хотя с 2003 года по настоящее время было создано 2 миллиона рабочих мест, безработица все еще есть.

"Правда, по сравнению с другими странами уровень безработицы в Азербайджане очень низкий, однако мы считаем, что шаги в этом направлении должны предприниматься и впредь. С начала нынешнего года только в государственном секторе было создано около 50 тысяч рабочих мест. Но, конечно, мы хорошо понимаем, что рабочие места прежде всего должны создаваться в частном секторе, и они создаются в частном секторе. Мы, как государство, оказывая поддержку частному сектору, побуждаем их к этому.

Безработица – проблема, свойственная любой стране. Решение этого вопроса требует больших усилий. Мы прилагаем эти усилия и результат достигается. Но необходимо также знать, что за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,7 миллиона человек. Меры, связанные с безработицей, должны приниматься регулярно. Этот вопрос постоянно находится на повестке дня, и мы серьезно занимаемся им", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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