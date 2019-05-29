Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Агджабеди и Геранбое (ФОТО)

29 мая 2019 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 28 мая по случаю месяца Рамазан организовал ифтар в Агджабеди и Геранбое.

В ифтаре приняли участие постящиеся, религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, вынужденные переселенцы и члены малоимущих семей.

На церемониях ифтара религиозные деятели прочли аяты из Священного Корана, вознесли молитвы, рассказали о добродетелях месяц Рамазан. Были озвучены пожелания азербайджанскому народу мира, спокойствия, достатка и изобилия в месяц Рамазан, который является символом национально-духовного единства, чистоты и милосердия.

В ходе выступлений было рассказано о работе, проводимой в стране под руководством Президента Ильхама Алиева и поддержке Первой леди Мехрибан Алиевой, внимании и заботе, оказываемой о национально-духовных ценностях, условиях, создаваемых для проведения религиозных обрядов, среде толерантности, которая может быть примером всему миру.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане, где царят единство и стабильность, представители всех религий живут в условиях дружбы и братства, что ремонтируются и реставрируются религиозные святилища, сохранятся исламские и национально-духовные ценности.

На церемониях было отмечено, что организация ифтара в дни священного месяца Рамазан является наглядным примером единства азербайджанского общества, тесного единения между государством и религией во имя общих интересов страны.

Отметим, что в месяц Рамазан Фонд Гейдара Алиева организует ифтары в ряде районов страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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