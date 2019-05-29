Администрация Президента Азербайджана: В Армении идеология нацизма осуществляется как государственная политика

БАКУ /Trend/ - В Армении идеология нацизма осуществляется как государственная политика.

Об этом сказал заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, выступая на конференции «Азербайджан в европространстве», сообщает в среду Trend.

По его словам, территория нынешней Армении в прошлом была азербайджанской землей: «Два столетия назад царская Россия переселила туда армян. Армения – моноэтническое государство, и сегодня населения этой страны состоит только из армян. На Кавказе проживают разные народы, поэтому удивительно, что в этом регионе существует моноэтническое государство. Япония тоже моноэтническая страна, но это естественно, потому что эта страна расположена на острове. Армения же находится в окружении полиэтнических государств - Азербайджана, Грузии и Турции».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.