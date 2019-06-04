Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась с призывом к армянам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» обратилась с призывом к армянам.

Согласно информации Trend, общественное объединение требует от армян положить конец разрушениям принадлежащих азербайджанскому народу исторических и культурных памятников, на территориях находящихся под армянской оккупацией. «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» вновь обратилась с призывом, в связи с уничтожением исторического, культурного, религиозного наследия на наших территориях, находящихся под армянской оккупацией. В видеоролике, подготовленном для армянской общественности на армянском языке, проведена параллель между состоянием армянской церкви в Баку и состоянием азербайджанских исторических и культурных памятников, находящихся на оккупированных Арменией территориях. Было подчеркнуто, что в то время как армянская церковь, по указу правительства Азербайджана была включена в список «Национальная регистрация исторических памятников в Азербайджане», религиозные памятники на оккупированных азербайджанских территориях уничтожаются. К сожалению, не смотря на то, что Азербайджанское государство совершило такой шаг, Армения пытается стереть любые следы принадлежащего азербайджанскому народу наследия, уничтожая памятники истории, мечети, кладбища на оккупированных территориях в Нагорно-Карабахском регионе и в прилегающих к нему районах. Армяне даже присвоили православную церковь, построенную для русских военных в ХIX веке в Шуше, изменив ее архитектурный облик. А в Азербайджане всегда с глубоким уважением и заботой относятся к материальным и культурным ценностям и наследию других этнических меньшинств, включая и армян. Не случайно, что традиции мультикультурализма и толерантности, испокон веков существующие в Азербайджане, стали образом жизни нашего народа. Мы верим, что в скором времени мы вернемся на свои земли, и восстановим разрушенные исторические, культурные, религиозные памятники, подарив им новую жизнь».

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