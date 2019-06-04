Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась с призывом к армянам (ВИДЕО)

4 июня 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» обратилась с призывом к армянам.

Согласно информации Trend, общественное объединение требует от армян положить конец разрушениям принадлежащих азербайджанскому народу исторических и культурных памятников, на территориях находящихся под армянской оккупацией. «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» вновь обратилась с призывом, в связи с уничтожением исторического, культурного, религиозного наследия на наших территориях, находящихся под армянской оккупацией. В видеоролике, подготовленном для армянской общественности на армянском языке, проведена параллель между состоянием армянской церкви в Баку и состоянием азербайджанских исторических и культурных памятников, находящихся на оккупированных Арменией территориях. Было подчеркнуто, что в то время как армянская церковь, по указу правительства Азербайджана была включена в список «Национальная регистрация исторических памятников в Азербайджане», религиозные памятники на оккупированных азербайджанских территориях уничтожаются. К сожалению, не смотря на то, что Азербайджанское государство совершило такой шаг, Армения пытается стереть любые следы принадлежащего азербайджанскому народу наследия, уничтожая памятники истории, мечети, кладбища на оккупированных территориях в Нагорно-Карабахском регионе и в прилегающих к нему районах. Армяне даже присвоили православную церковь, построенную для русских военных в ХIX веке в Шуше, изменив ее архитектурный облик. А в Азербайджане всегда с глубоким уважением и заботой относятся к материальным и культурным ценностям и наследию других этнических меньшинств, включая и армян. Не случайно, что традиции мультикультурализма и толерантности, испокон веков существующие в Азербайджане, стали образом жизни нашего народа. Мы верим, что в скором времени мы вернемся на свои земли, и восстановим разрушенные исторические, культурные, религиозные памятники, подарив им новую жизнь».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Артиллеристы Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:52
Азербайджан примет участие в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси
Политика 10:55
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования"
Политика 10:35
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании "Правительственного облака" (G-cloud) и мерах в сфере предоставления "облачных" сервисов (версия 2)
Политика 09:36
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджане
Политика 3 июня 23:19
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 3 июня 22:21
Лента новостей
В Азербайджане может быть создана новая структура по управлению заповедниками
Туризм 12:47
Андреа Бочелли в гостях у Урганта: Юсиф Эйвазов - великий тенор (ВИДЕО)
Культура 12:43
Выпускные классы бакинских школ закончат почти 50 тысяч учеников
Общество 12:42
Уникальное кредитное предложение от Халг Банка
Экономика 12:35
«Лаборатория Касперского»: большинство азербайджанских детей выбирает развлекательный контент
Экономика 12:33
В ближайшее время в Баку откроется первый Дом МСБ
Экономика 12:30
Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель
Другие страны 12:29
В Национальных парках Азербайджана создано более 100 турмаршрутов - министр
Общество 12:27
Умерла жена президента Израиля
Израиль 12:26