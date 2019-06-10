В Азербайджане выделено 18 млн манатов на развитие инфраструктуры образования

10 июня 2019 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджане".

Согласно распоряжению,

1.В целях монтажа школ модульного типа на территории республики выделить Министерству образования Азербайджанской Республики 18,0 (восемнадцать) миллиона манатов, указанные в подпункте 1.16.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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