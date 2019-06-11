Выделены средства на подготовку документации для строительства здания для людей с ограниченным зрением

11 июня 2019 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ - /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о выделении уменьшенной части средств, предусмотренных в пункте 1.63 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением главы государства № 890 от 15 января 2019 года.

Согласно распоряжению, с целью подготовки проектно-сметной документации строительства многоквартирного здания в Баку для людей с ограниченным зрением из суммы, указанной в пункте 1.63 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением № 890 от 15 января 2019 года главы государства, министерству труда и социальной защиты населения выделить 300 тысяч манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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