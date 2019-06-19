Эльмар Мамедъяров обсудил с Джоном Болтоном нагорно-карабахское урегулирование

19 июня 2019 21:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Вашингтон министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече состоялся интенсивный и длительный обмен мнениями по различным вопросам, включая нынешний этап урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и пути продвижения содержательных переговоров.

Также были обсуждены многие вопросы двусторонней политической повестки между США и Азербайджаном, а также экономические связи и осуществляемые инициативы, реализуемые в энергетическом и транспортном секторе проекты, а также дополнительные возможности дальнейшей диверсификации поставок газа в Европу.

На встрече стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, а также о вопросах, представляющих взаимный интерес в глобальной повестке дня.

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