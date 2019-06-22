Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о проведении в Баку Форума государственных служб ООН и церемонии награждения-2019

22 июня 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении Соглашения, заключенного в форме письменного обмена между правительством Азербайджана и ООН 14 и 18 июня 2019 года, и проведении «Форума государственных служб ООН и церемонии награждения-2019» 24-26 июня в Баку.

Согласно указу, Государственному агентству по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено осуществить положения Соглашения, после его вступления в силу.

МИД поручено направить уведомление ООН о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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