Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы

27 июня 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы.

В указе говорится, что с целью формирования нового механизма, связанного с мерами поддержки, применяемыми в аграрной сфере, обеспечения отчетности, прозрачности и эффективного использования бюджетных средств, упрощения и электронизации обращений, а также в соответствии с указом Президента Азербайджана «О совершенствовании государственной поддержки сельскому хозяйству и лизинговой деятельности в аграрной сфере» № 413 от 19 декабря 2018 года поручено утвердить «Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции».

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