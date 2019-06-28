Ганира Пашаева в ПАСЕ о расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ганира Пашаева обвинила Армению в расселении сирийских армян на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, в ходе обсуждения проекта резолюции «Ситуация в Сирии: перспективы политического решения» азербайджанский депутат призвала ПАСЕ оказать давление на Армению.

Пашаева сказала, что война, которая длилась в течение нескольких лет в Сирии, привела к наихудшему гуманитарному кризису в мире после Второй мировой войны: «Перед всеми нами стоит страшная трагедия. Очень важно найти политическое решение сирийской проблемы, которая создает серьезные проблемы для Ближнего Востока и Европы в целом. Необходимо бороться с причинами вынужденного переселения и усилить поддержку со стороны европейских стран и организаций. В противном случае масштаб трагедии будет расти. Этнические туркмены-вынужденные переселенцы из Сирии призывают ПАСЕ уделить больше внимания их трагедии и ожидают существенной поддержки в решении их проблемы. К этому же призывают и все остальные лица, подвергнувшиеся вынужденному переселению из Сирии. Нам нужно услышать их голос и усилить нашу поддержку. ПАСЕ также должна увеличить поддержку Турции, которая имеет довольно протяженные границы с Сирией и открыла свои двери для более чем трех миллионов человек, перемещенных из этой страны. Турция для них – обитель надежды и спасения. Совету Европы и ПАСЕ необходимо усилить поддержку Турции, дающей приют наибольшему количеству беженцев в мире», - подчеркнула она.

Депутат также коснулась важности поддержки людей, вынужденных бежать от бедствия в Сирии, независимо от их этнической или религиозной принадлежности.

«Неправильно использовать их для каких-либо грязных политических игр. В этой связи хочу особенно подчеркнуть, что расселение Ереваном армян, вынужденных бежать из Сирии, на оккупированных территориях Азербайджана, противоречит, в том числе и призывам миссии ОБСЕ по расследованию фактов, чему необходимо положить конец.

Размещая их на оккупированных территориях Азербайджана, а не на своей земле, Армения наносит серьезный ущерб мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем Армению следовать этим призывам и прекратить переселение перемещенных лиц в конфликтную зону», - заявила депутат Пашаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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