Президент Ильхам Алиев внес изменения в список услуг центров DOST (версия 2)

участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, лицам работающим на предприятиях, управлениях и организациях во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Жителя блокадного Ленинграда»

7.9.